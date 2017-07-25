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    Азербайджан и Индонезия обсудили вопросы обмена опытом в области оказания услуг гражданам в режиме "одного окна"

    Делегация Госагентства по общественным услугам гражданам и социальным инновациям Азербайджана находится в Джакарте

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Делегация Азербайджана посетила Индонезию для проведения обсуждений вопроса сотрудничества в области оказания услуг гражданам.

    Как сообщает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, в состав делегации вошли председатель Госагентства по общественным услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов, начальник отдела по международным связям ведомства Эльнур Гумбатов, директор Агентства по международному развитию МИД Азербайджана Ашраф Шихалиев и сотрудники посольства Азербайджана в Джакарте.

    В ходе визита делегация провела встречи с руководством генерального директората Общего правового управления минюста Индонезии, на которых стороны поделились информацией об оказании услуг гражданам в режиме "одного окна", а также обсудили вопросы укрепления сотрудничества и обмена опытом.

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