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    Азербайджан и Индия подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

    © Report/Firi Salim

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Индия подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. 

    Как передает Report, подписание состоялось сегодня в Баку по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с индийской коллегой Сушмой Сварадж.  

    В ходе встречи главы МИД обсудили развитие двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Индией по ряду сфер, в том числе в сфере экономики, торговли и культуры, а также наиболее актуальные региональные вопросы. 

    Глава МИД Азербайджана отметил, что сотрудничество с Индией развивается по всем направлениям, в частности в сфере энергетики и транспорта. На май запланировано проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 

    Э.Мамедъяров отметил, что Индия в рамках Движения неприсоединения поддерживает позицию Азербайджана по вопросу нагорно-карабахского конфликта. 

    Также был подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом АДА и Институтом иностранной службы при МИД Индии. Подписи под меморандумом поставили ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и секретарь МИД Индии Ручи Гранашьям. 

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