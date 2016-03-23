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    Азербайджан и Хорватия выразили интерес в расширении бизнес связей

    Стороны также обсудили пути расширения отношений в таких сферах как энергетика и газовая отрасль

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Хорватии Камиль Хасиев провел встречу с министром экономики Хорватии Томиславом Панеличем.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Азербайджана в Загребе, в ходе встречи, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также пути расширения отношений в таких сферах как энергетика и газовая отрасль.

    Стороны отметили заинтересованность в расширении сотрудничества между бизнесменами двух стран.

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