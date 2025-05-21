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Азербайджан и Хорватия провели межмидовские политические консультации

Азербайджан и Хорватия провели межмидовские политические консультации Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд межмидовских политических консультаций.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 17:37
Азербайджан и Хорватия провели межмидовские политические консультации

В Загребе состоялось очередное заседание политических консультаций между Министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Хорватии.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а хорватскую делегацию – государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушич.

На встрече состоялся обмен мнениями о динамике развития двусторонних политических связей. Были обсуждены сотрудничество в экономической и торговой сферах, в том числе в области традиционной и альтернативной энергетики, и перспективы дальнейшего развития.

Стороны также затронули проекты, реализуемые в сфере гуманитарного разминирования, отметили важность развития соответствующей договорно-правовой базы для расширения сотрудничества в этой и других областях.

В заключение стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита Ф.Рзаев также провел деловые встречи с другими официальными лицами Хорватии и выступил на конференции, посвященной 30-летию азербайджано-хорватских дипломатических отношений.

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