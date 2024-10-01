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Азербайджан и Хорватия подписали Меморандум о взаимопонимании

Азербайджан и Хорватия подписали Меморандум о взаимопонимании Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Баку встретился с генпрокурором Хорватии Иваном Турудичем.
Внешняя политика
1 октября 2024 г. 12:36
Азербайджан и Хорватия подписали Меморандум о взаимопонимании

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП) в Баку встретился с генпрокурором Хорватии Иваном Турудичем.

Как сообщает Report, стороны обменялись мнениями о перспективах расширения правового и институционального сотрудничества между прокуратурами в рамках двусторонних и международных платформ.

Кямран Алиев подчеркнул, что существующие стратегические партнерские отношения и тесное сотрудничество между двумя странами служат основой для дальнейшего укрепления политических, экономических и культурных связей. Он также подробно рассказал о мерах, предпринимаемых в Азербайджане для борьбы с преступностью.

Алиев подчеркнул важность предстоящего 15 ноября в Баку пленарного заседания высокого уровня, организованного Генпрокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Генпрокурор Хорватии выразил благодарность за теплый прием и поздравил Кямрана Алиева с профессиональным праздником работников прокуратуры Азербайджана - 1 октября и 106-й годовщиной создания органов прокуратуры.

Затем стороны подписали Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления правового сотрудничества между странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Xorvatiya arasında memorandum imzalanıb

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