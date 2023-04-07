Азербайджан и Грузия: связи стратегического партнерства, вышедшие на уровень союзнических

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что между Азербайджаном и Грузией осуществляется взаимовыгодное взаимодействие, которое может служить истинным примером регионального сотрудничества. Отношения стратегического партнерства между двумя странами п

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что между Азербайджаном и Грузией осуществляется взаимовыгодное взаимодействие, которое может служить истинным примером регионального сотрудничества. Отношения стратегического партнерства между двумя странами постоянно обогащаются новыми качественными характеристиками. Об этом, в частности, свидетельствует сегодняшний рабочий визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. Это третий по счету визит Гарибашвили в нашу страну после того, как 22 февраля 2021 года он во второй раз возглавил правительство. Ему предшествовали официальный визит в Азербайджан 5 мая 2021 года и рабочий визит 29 сентября 2021 года.

Как передает Report, цель нынешнего визита - внести вклад в дальнейшее развитие находящихся на высоком уровне связей между нашими странами и укрепление сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. С целью обсуждения актуальных вопросов повестки двусторонних отношений запланирована встреча премьер-министра Грузии с Президентом Азербайджана.

Существенную роль в выходе отношений двух стран на уровень союзнических сыграли визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию. 24 октября 2022 года Президент Азербайджана в ходе своего рабочего визита в Грузию провел встречу в формате один на один с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во комплексе Шато Мухрани в Мцхетском районе, где ознакомился с выставкой "Наследие Карабахского ханства". Выступив с заявлением для прессы после ознакомления с выставкой, глава государства обратил внимание на то, что наши отношения, вышедшие на уровень союзнических, представляют особое значение не только для наших стран, но и для региона, Европы в целом: "Сегодня наши отношения стратегического партнерства практически вышли на уровень союзнических. Потому что мы активно сотрудничаем по многим направлениям. Мы постоянно поддерживаем друг друга и в рамках международных организаций, и в двустороннем формате. Многие важные проекты имеют особое значение не только для наших стран, но и для региона, Европы в целом".

Премьер-министр И.Гарибашвили, в свою очередь, в заявлении для прессы подчеркнул важность передачи грузино-азербайджанского сотрудничества будущим поколениям: "Вашего отца, общенационального лидера Вашей страны. Мы глубоко чтим его память. В свое время, находясь в Тбилиси, Грузии, он сказал: азербайджанский и грузинский народы счастливы, что являются соседними народами. Наши предки наладили эти контакты, и сегодня наш долг – развивать это сотрудничество и передать его будущим поколениям".

В последнее время Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совместно участвуют в международных мероприятиях. В качестве примеров можно привести панельные заседания на Всемирном экономическом форуме в Давосе на тему "Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» и на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" на Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшиеся 19 января и 18 февраля текущего года соответственно.

Азербайджан и Грузию связывают добрососедские и исторически дружественные отношения, связи стратегического партнерства в политической, экономической, гуманитарной и других областях. Подписанный 8 марта 1996 года "Договор об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Грузией" заложило основу стратегического партнерства между нашими странами.

Азербайджано-грузинские отношения всегда были на высоком уровне. Наши межгосударственные связи имеют богатую историю. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 18 ноября 1992 года. В прошлом году отмечалось 30-летие этих отношений. За последние годы азербайджано-грузинские связи, построенные на взаимном уважении и доверии, динамично развивались, и между нашими странами налажено выгодное сотрудничество в политической, экономической, энергетической, культурной и других областях.

Дружеские отношения общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Эдуарда Шеварднадзе придали значительный импульс развитию наших межгосударственных связей. Состоялись многочисленные взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, на сегодняшний день подписано более 118 документов. В 1995 году в нашей стране открылось посольство Грузии, а в 1996 году посольство Азербайджана в Грузии. Также в 2009 году было открыто генеральное консульство Азербайджана в грузинском городе Батуми, а с 2013 года - генеральное консульство Грузии в городе Гянджа. Главы государств и правительств Грузии, различные официальные делегации совершали регулярные визиты в нашу страну. В 2022 году между нашими странами были организованы интенсивные визиты на высоком уровне.

Между Азербайджаном и Грузией имеется опыт взаимной поддержки в рамках международных организаций. На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшихся 3 сентября 2020 года, 17 июня 2021 года и 8 июня 2022 года, в ходе голосования по резолюциям "О положении вынужденных переселенцев и беженцев из Абхазии (Грузия) и Южной Осетии (Грузия)" Азербайджан проголосовал за указанный документ, как и в предыдущих голосованиях по тому же вопросу.

Отношения между Азербайджаном и Грузией в экономической сфере также находятся на высоком уровне. Заседания совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, действующей с 2004 года, проводятся регулярно, а последнее, 9-е заседание состоялось в Тбилиси 15 декабря прошлого года. С этой целью премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14-15 декабря 2022 года находился с рабочим визитом в Грузии.

Отметим, что в 2022 году Грузия заняла 13-е место по объему внешней торговли Азербайджана. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил 772 млн долларов США. В январе-феврале текущего года двусторонний товарооборот составил 172 млн долларов. В нашей стране зарегистрировано 750 коммерческих структур с грузинским капиталом. В целом, Азербайджан занимает важную позицию как самый активный и постоянный инвестор в экономику Грузии.

Так, Грузия инвестировала в Азербайджан 263 млн долларов, Азербайджан вложил в эту страну – 3,4 млрд долларов. Расположение обеих стран на историческом Шелковом пути и реализация совместных крупномасштабных энергетических и транспортных проектов многократно увеличили объем грузопотока через наш регион. Реализация в рамках успешного регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией крупномасштабных глобальных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов (нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и др.) способствует региональному миру и стабильности. В качестве нового этапа развития в этом отношении следует отметить "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии", подписанное 17 декабря 2022 года в столице Румынии Бухаресте. Это Соглашение является одним из важнейших звеньев в цепи, связанной с процессом обеспечения экономической и энергетической безопасности Европы на этапе формирования нового миропорядка. Этот важный документ является еще одним доказательством того, что обе страны являются надежными партнерами не только в регионе, но и в отношениях с европейскими странами.

Что касается гуманитарного сотрудничества, то следует особо подчеркнуть поддержку, оказываемую Азербайджаном нашим соотечественникам, проживающим в Грузии, и работу, проделанную в этом направлении Фондом Гейдара Алиева. Многие проекты в Грузии были реализованы Фондом Гейдара Алиева, который также постоянно интересуется положением наших соотечественников в Грузии, оказывает большую поддержку борчалинцам в развитии образования, сохранении наших национальных традиций. Огромную роль Фонд Гейдара Алиева сыграл в восстановлении школ. Уже стало традицией по инициативе Фонда сдавать в эксплуатацию новые школьные здания или капитально восстанавливать старые накануне каждого учебного года в районах проживания азербайджанцев в Грузии. В городе Тбилиси восстановлены надгробные памятники видным азербайджанским деятелям Мирзе Шафи Вазеху, Мирзе Фатали Ахундзаде, Гасан беку Агаеву и Фатали хану Хойскому, создана аллея. В 3 селах, расположенных в административном округе села Алгети (Горархы) Марнеульского района, были проложены линии питьевой воды, а в селе Алгети восстановлена мечеть XVI века.

В Тбилиси есть большая улица, парк и памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. В дружественной стране действуют Тбилисский государственный профессиональный азербайджанский драматический театр имени Гейдара Алиева, "Театр ЭРА" и недавно созданный детский театр Beez, Музей азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде. Этот музей объединяет дома-музеи М.Ф.Ахундзаде, Дж.Мамедгулузаде и Н.Нариманова.

В ходе визита в Грузию 6 ноября 2015 года Президент Ильхам Алиев рассказал о роли наших соотечественников в развитии связей между двумя странами, оценил мирное сосуществование наших народов как успех: "Уверен, что ваша деятельность в Грузии также сыграет важную роль в развитии грузино-азербайджанских связей, так как азербайджанцы, проживающие в Грузии, и грузины, проживающие в Азербайджане, еще более укрепляют наше сотрудничество. И Грузия, и Азербайджан являются многонациональными, многоконфессиональными странами. Все народы живут в наших странах дружно, в условиях мира и спокойствия, и это – наш большой успех, большое достижение".

Отметим, что согласно последней переписи населения, проведенной в 2014 году, численность азербайджанцев, проживающих в Грузии, составляет 233 тыс. человек. Наши соотечественники в основном проживают в Марнеульском, Гардабанском, Болнисском, Дманисском, Цалкинском и Тетри-Цкаройском районах региона Квемо-Картли, городе Рустави, регионах Кахетия, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети и Аджарской Автономной Республике, а также в столице Тбилиси. Организация наших соотечественников, проживающих в Грузии, и их объединение в один центр всегда стояли на повестке дня, и действующие в этой стране общества, а также соответствующие государственные структуры время от времени осуществляли определенные меры в этом направлении. Азербайджанцы Грузии тесно сотрудничают со СМИ этой страны, в которых регулярно публикуются статьи о азербайджанских реалиях. В то же время наши соотечественники, проживающие в этой стране, также играют важную роль в распространении информации, создавая ряд печатных органов.

Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией, а также между регионами развивается по восходящей. Таким образом, между рядом городов двух стран налажено прямое сотрудничество. Ряд городов Азербайджанской Республики и Грузии - Гянджа - Кутаиси (1995 год), Сумгайыт - Рустави (2007 год), Нахчыван - Батуми (2012 год), Шеки - Телави (2012 год), Баку - Тбилиси (2021 год), Шамкир-Марнеули (2022 год), Агстафа-Гардабани (2022 год), Гёйгёль-Болниси (2022 год), Дашкесан-Дманиси (2022 год) подписали соответствующие меморандумы о побратимских отношениях.

Можно с уверенностью сказать, что сегодняшний визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан создаст условия для дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами.