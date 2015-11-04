Азербайджан и Грузия подпишут декларацию по углублению двустороннего сотрудничества

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Грузия планируют подписать декларацию по углублению двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Грузии, документ будет охватывать сферы политики, безопасности, торговли и экономики, транзита, культуры, образования и науки.

Как ожидается, его подписание состоится в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию 5 ноября.

Планируется встреча президентов Грузии и Азербайджана наедине и в расширенном формате. Также в рамках официального визита президент Азербайджана встретится с премьер-министром и председателем парламента Грузии, планируется встреча с Патриархом всея Грузии Илией II.