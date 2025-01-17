Азербайджан и Грузия подписали четыре межправительственных соглашения

Азербайджан и Грузия подписали четыре межправительственных соглашения.

Азербайджан и Грузия подписали четыре межправительственных соглашения.

Как сообщили Report в Кабмине, соглашения подписаны по итогам 10-го заседания Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

Главы правительств Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе подписали Протокол 10-го заседания.

Кроме того, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в консульской сфере, а также между министерствами цифрового развития и транспорта Азербайджана и экономики и устойчивого развития Грузии о взаимодействии в области морского транспорта. Еще один документ - протокол о намерениях между министерствами экологии и природных ресурсов Азербайджана и охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.