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Азербайджан и Грузия подписали четыре межправительственных соглашения

Азербайджан и Грузия подписали четыре межправительственных соглашения Азербайджан и Грузия подписали четыре межправительственных соглашения.
Внешняя политика
17 января 2025 г. 14:21
Азербайджан и Грузия подписали четыре межправительственных соглашения

Азербайджан и Грузия подписали четыре межправительственных соглашения.

Как сообщили Report в Кабмине, соглашения подписаны по итогам 10-го заседания Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

Главы правительств Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе подписали Протокол 10-го заседания.

Кроме того, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в консульской сфере, а также между министерствами цифрового развития и транспорта Азербайджана и экономики и устойчивого развития Грузии о взаимодействии в области морского транспорта. Еще один документ - протокол о намерениях между министерствами экологии и природных ресурсов Азербайджана и охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Georgia sign four intergovernmental agreements
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında dörd sənəd imzalanıb

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