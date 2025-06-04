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Спикер парламента Грузии обсудил с делегацией ММ развитие межпарламентских связей

Спикер парламента Грузии обсудил с делегацией ММ развитие межпарламентских связей Азербайджан и Грузия обсудили развитие межпарламентских связей
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 16:45
Спикер парламента Грузии обсудил с делегацией ММ развитие межпарламентских связей

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана в рамках визита в Грузию встретилась со спикером парламента этой страны Шалвой Папуашвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.

В парламенте отметили, что стороны положительно оценили динамику развития отношений между Грузией и Азербайджаном.

Папуашвили выразил благодарность Азербайджану за поддержку резолюции о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона на Генассамблее ООН.

Стороны подчеркнули продуктивное парламентское сотрудничество, в том числе на уровне комитетов и групп дружбы. Была отмечена положительная динамика двусторонних визитов.

Отметим, в делегацию парламента входят председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев, председатель комитета по науке и образованию Анар Искендеров, председатель комитета молодежи и спорта Шахин Исмаилов.

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