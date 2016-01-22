Азербайджан и Грузия намерены углублять сотрудничество

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провели встречу в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении администрации правительства Грузии.

На встрече стороны обсудили развитие добрососедских отношений и вопросы стратегического сотрудничества. Стороны выразили желание углубить сотрудничество Азербайджана и Грузии по различным направлениям.