Азербайджан и Германия провели политические консультации

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов принял участие в политических обсуждениях с начальником департамента МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиасом Лютенбергом в Берлине.

Как передает Report, об этом Лютенберг написал в Twitter.

"Германия и Азербайджан провели ежегодные политические консультации в Берлине. Благодарю заместителя министра иностранных дел Халафа Халафова за участие во всеобъемлющем диалоге, основанном на партнерстве, открытости и взаимном уважении. Германия будет продолжать бороться за стабильность на Южном Кавказе", - говорится в публикации.