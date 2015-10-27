​Азербайджан и Германия провели политические консультации

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В рамках очередных политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Халафа Халафова и полномочного представителя министерства иностранных дел Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Андреаса Пешке.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Х.Халафов, отметив важность развития связей с Германией, заявил, что очередной этап политических консультаций послужит дальнейшему развитию двусторонних отношений и укреплению политического диалога.

По его словам, направленные против Азербайджана шаги, в том числе, предвзятые резолюции Европарламента и Бундестага Германии не служат развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией. Он отметил необходимость корректировки позиций по некоторым вопросам для более рационального диалога обеих стран.

Коснувшись армяно-азербайджанского конфликта, Х.Халафов отметил неудовлетворительную деятельность Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования конфликта, подчеркнув, что Германия как одна их ведущих стран Европы может проводить более активную политику в данном вопросе.

Андреас Пешке подчеркнул, что Азербайджан является самым важным партнером Германии в регионе, и позиция его страны по поддержке территориальной целостности Азербайджана остается неизменной. Дипломат также отметил, что предприниматели Германии заинтересованы во вложении инвестиций в Азербайджан.