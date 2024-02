Азербайджан и Германия обсудили развитие сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с госсекретарем МИД Германии Томасом Баггером.

Как передает Report, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство на своей странице в социальной сети "Х".

"В рамках рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел двустороннюю встречу с госсекретарем Томасом Баггером. Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Министр проинформировал о ходе переговоров с главой МИД Армении", - говорится в публикации.