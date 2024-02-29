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Азербайджан и Германия обсудили развитие сотрудничества

Азербайджан и Германия обсудили развитие сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с госсекретарем МИД Германии Томасом Баггером.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 15:42
Азербайджан и Германия обсудили развитие сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с госсекретарем МИД Германии Томасом Баггером.

Как передает Report, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство на своей странице в социальной сети "Х".

"В рамках рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел двустороннюю встречу с госсекретарем Томасом Баггером. Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Министр проинформировал о ходе переговоров с главой МИД Армении", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Almaniyanın dövlət katibini Ermənistanla aparılan sülh danışıqları barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB

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