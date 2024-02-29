Азербайджан и Германия обсудили развитие сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с госсекретарем МИД Германии Томасом Баггером.
Как передает Report, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство на своей странице в социальной сети "Х".
"В рамках рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел двустороннюю встречу с госсекретарем Томасом Баггером. Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Министр проинформировал о ходе переговоров с главой МИД Армении", - говорится в публикации.
Within the working visit to Germany Foreign Minister of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun had a bilateral meeting with State Secretary Thomas Bagger.
The sides discussed - bilateral & multilateral relations.