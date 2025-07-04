Азербайджан и ФРГ провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

14:24 В Берлине состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Германии.

Азербайджан и Германия провели в Берлине очередной раунд межмидовских политических консультаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, германскую - уполномоченный Министерства иностранных дел Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Конрад Арц фон Штрауссенбург.

В ходе консультаций обсуждалось текущее состояние политических отношений между двумя странами, важность взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий для поддержания постоянного политического диалога.

Ф.Рзаев в рамках визита также провел деловые встречи с рядом официальных лиц Германии, а также принял участие в обсуждениях в формате круглого стола с представителями ведущих исследовательских и аналитических центров.