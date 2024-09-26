Азербайджан и ФРГ провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии.

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Делегацию Азербайджана возглавил замминистра Фариз Рзаев, делегацию Германии - уполномоченный МИД по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Конрад Арс фон Штраусенбург.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, в том числе энергетической и транспортной, а также гуманитарной сферах, в частности в области образования и здравоохранения, были рассмотрены вопросы расширения договорно-правовой базы.

В ходе обсуждений было акцентировано внимание на вопросах сотрудничества в рамках международных организаций. В этой связи противоположная сторона была проинформирована о подготовке и предстоящей работе в преддверии сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в ноябре 2024 года.

На встрече была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринимаемых азербайджанской стороной для установления прочного мира в регионе, проблеме мин на освобожденных от оккупации территориях и проводимых там масштабных восстановительных работах.

В ходе политических консультаций также обсуждались другие темы, представляющие взаимный интерес.