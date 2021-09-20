Азербайджан и Франция подпишут документ о поддержке операций по разминированию

20 сентября председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране Закари Гроссом.

20 сентября председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране Закари Гроссом.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об операциях по гуманитарному разминированию, осуществляемых ANAMA на освобожденных территориях.

Главной целью встречи стало обсуждение вопроса выделения Францией финансовой поддержки деятельности по разминированию в Азербайджане.

В ближайшем будущем планируется подписание документа, охватывающего такие сферы, как поддержка операций по разминированию, а также помощь пострадавшим от мин.