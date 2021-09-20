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Азербайджан и Франция подпишут документ о поддержке операций по разминированию

Азербайджан и Франция подпишут документ о поддержке операций по разминированию 20 сентября председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране Закари Гроссом.
Внешняя политика
20 сентября 2021 г. 20:14
Азербайджан и Франция подпишут документ о поддержке операций по разминированию

20 сентября председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране Закари Гроссом.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об операциях по гуманитарному разминированию, осуществляемых ANAMA на освобожденных территориях.

Главной целью встречи стало обсуждение вопроса выделения Францией финансовой поддержки деятельности по разминированию в Азербайджане.

В ближайшем будущем планируется подписание документа, охватывающего такие сферы, как поддержка операций по разминированию, а также помощь пострадавшим от мин.

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Версия на английском языке Azerbaijan, France to sign document on demining 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Fransa minatəmizləməyə dair sənəd imzalayacaq

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