Азербайджан и Франция подпишут документ о поддержке операций по разминированию

20 сентября председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране Закари Гроссом.
Об этом Report сообщили в ANAMA.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями об операциях по гуманитарному разминированию, осуществляемых ANAMA на освобожденных территориях.
Главной целью встречи стало обсуждение вопроса выделения Францией финансовой поддержки деятельности по разминированию в Азербайджане.
В ближайшем будущем планируется подписание документа, охватывающего такие сферы, как поддержка операций по разминированию, а также помощь пострадавшим от мин.