Азербайджан и Филиппины подпишут первое межправительственное соглашение в сфере культуры

В Маниле будет подписано первое межправительственное соглашение между министерством культуры Азербайджана и Национальной комиссией по культуре и искусству Филиппин.

В Маниле будет подписано первое межправительственное соглашение между министерством культуры Азербайджана и Национальной комиссией по культуре и искусству Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на Manila Times, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, который находится с визитом в Филиппинах.

В рамках визита также состоится первый раунд политических консультаций между двумя странами.

"Азербайджан хочет оживить двусторонние отношения с Филиппинами, поэтому стремится изучить возможность более глубокого сотрудничества в различных областях, таких как культура, туризм, торговля и энергетика",- сказал Э. Мамедов, напомнив, что в 2022 году Азербайджан и Филиппины отметили 30-летие установления дипломатических отношений.