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Азербайджан и Филиппины подпишут первое межправительственное соглашение в сфере культуры

Азербайджан и Филиппины подпишут первое межправительственное соглашение в сфере культуры В Маниле будет подписано первое межправительственное соглашение между министерством культуры Азербайджана и Национальной комиссией по культуре и искусству Филиппин.
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 10:49
Азербайджан и Филиппины подпишут первое межправительственное соглашение в сфере культуры

В Маниле будет подписано первое межправительственное соглашение между министерством культуры Азербайджана и Национальной комиссией по культуре и искусству Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на Manila Times, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, который находится с визитом в Филиппинах.

В рамках визита также состоится первый раунд политических консультаций между двумя странами.

"Азербайджан хочет оживить двусторонние отношения с Филиппинами, поэтому стремится изучить возможность более глубокого сотрудничества в различных областях, таких как культура, туризм, торговля и энергетика",- сказал Э. Мамедов, напомнив, что в 2022 году Азербайджан и Филиппины отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Philippines to ink first intergovernmental agreement in culture
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Filippin arasında mədəniyyət sahəsində ilk hökumətlərarası saziş imzalanacaq

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