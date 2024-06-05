Азербайджан и Эстония обсудили перспективы многостороннего сотрудничества

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкна.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкна.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Эстонией, текущие процессы в регионе, а также процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Байрамов проинформировал эстонского коллегу о перспективах процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о недавних шагах, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе, создание доверия между двумя странами. Было отмечено, что наряду с рядом вопросов, требующих решения в рамках мирного процесса, в целом имеется хороший потенциал для достижения реального прогресса.

Также было подчеркнуто, что в рамках председательства Азербайджана на COP29 возникли дополнительные возможности для сотрудничества с Эстонией в сфере энергоперехода.