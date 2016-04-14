Азербайджан и ЕС укрепляют сотрудничество в сфере миграции

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация проекта поддержки реализации партнерства во имя мобильности (MOBILAZE), подписанного между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали представители различных государственных структур, представители офиса ЕС в Азербайджане и Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD).

Выступивший на мероприятии замначальника отдела по социально-гуманитарным вопросам МИД Азербайджана Сеймур Мардалиев предоставил информацию о проекте. По его словам, между Азербайджаном и ЕС существует тесное сотрудничество в области миграции, реадмиссии и предотвращения незаконной миграции.

В свою очередь, глава офиса ЕС в Азербайджане Малена Мард сказала, что с 2005 года были предприняты серьезные работы в области миграции, а также добавила, что сегодня Европа находится в центре политического внимания в связи с этим вопросом. Она отметила, что проект позволит приблизить позиции ЕС и Азербайджана в области миграции. М.Мард напомнила о реализованных и реализуемых с Азербайджаном программ в этой сфере, отметив, что это демонстрирует заинтересованность ЕС в сотрудничестве с Азербайджаном.

Целью проекта, который продлится 3 года, является подготовка государственной политики в области миграции, повышение потенциала мониторинга, анализа и прогнозирования в сфере миграции.