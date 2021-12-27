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Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по подписанию нового соглашения

Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по подписанию нового соглашения Азербайджан и Европейский союз продолжают переговоры по подписанию нового соглашения.
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 11:45
Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по подписанию нового соглашения
Джейхун Байрамов

Азербайджан и Европейский союз продолжают переговоры по подписанию нового соглашения.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции.

По его словам, данное соглашение охватит 4 основных направления сотрудничества.

Министр добавил, что отношения Азербайджана с ЕС в постконфликтный период развиваются и заметно увеличение интереса стран ЕС к Азербайджану.

Д. Байрамов напомнил, что были подтверждены перспективы развития сотрудничества Азербайджана с ЕС на 2021-2024 гг.

По его словам, также важным аспектом сотрудничества со странами ЕС являются поставки азербайджанского газа в Италию через Южный газовый коридор.

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