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    Азербайджан и ЕС парафировали документ о приоритетах партнерства

    Церемония завершения переговоров по тексту данного документа состоялась в Брюсселе

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан и ЕС парафировали документ о Приоритетах партнерства в Брюсселе.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Евросоюза, Азербайджан и ЕС завершили переговоры по тексту данного документа.

    Подпись под документом с азербайджанской стороны поставил глава МИД республики Эльмар Мамедъяров, со стороны ЕС - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности  Федерика Могерини.

    На церемонии парафирования документа присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Дональд Туск.

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