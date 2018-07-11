Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан и ЕС парафировали документ о Приоритетах партнерства в Брюсселе.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Евросоюза, Азербайджан и ЕС завершили переговоры по тексту данного документа.
Подпись под документом с азербайджанской стороны поставил глава МИД республики Эльмар Мамедъяров, со стороны ЕС - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
На церемонии парафирования документа присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Дональд Туск.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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