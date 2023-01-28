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Азербайджан и Египет усиливают совместную борьбу с международным терроризмом

Азербайджан и Египет усиливают совместную борьбу с международным терроризмом Сегодня мы обсудили вопросы региональной безопасности и одновременно обменялись мнениями об углублении сотрудничества в области безопасности в будущем. Мы решили усилить совместную борьбу с международным терроризмом, что крайне необходимо.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 16:45
Азербайджан и Египет усиливают совместную борьбу с международным терроризмом

Сегодня мы обсудили вопросы региональной безопасности и одновременно обменялись мнениями об углублении сотрудничества в области безопасности в будущем. Мы решили усилить совместную борьбу с международным терроризмом, что крайне необходимо.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном с президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси заявлении для прессы.

Глава государства подчеркнул, что международный терроризм представляет собой большую угрозу для всего мира, и успешно бороться с этой угрозой можно будет только в результате совместных усилий.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Egypt to strengthen joint fight against international terrorism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Misir beynəlxalq terrorçuluğa qarşı birgə mübarizəni gücləndirəcək

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