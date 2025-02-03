Азербайджан и Египет обсудили взаимодействие в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом.
Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Министр на встрече отметил долгосрочные связи между Азербайджаном и Египтом. Он выразил уверенность, что встреча поможет укрепить сотрудничество между органами в области борьбы с чрезвычайными ситуациями.
Гейдаров подчеркнул высокий уровень организации сессий Международной организации гражданской обороны в Египте в прошлом году и рассказал о возможностях для сотрудничества между МЧС Азербайджана и египетскими государственными органами. Также были обсуждены перспективы совместной работы Академии МЧС и учебных заведений Египта по подготовке специалистов.
Посол Египта важность расширения сотрудничества между двумя странами в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выразил готовность поддерживать эти усилия.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.