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Азербайджан и Египет обсудили взаимодействие в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Азербайджан и Египет обсудили взаимодействие в борьбе с чрезвычайными ситуациями 14:12
Внешняя политика
3 февраля 2025 г. 14:35
Азербайджан и Египет обсудили взаимодействие в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Министр на встрече отметил долгосрочные связи между Азербайджаном и Египтом. Он выразил уверенность, что встреча поможет укрепить сотрудничество между органами в области борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Гейдаров подчеркнул высокий уровень организации сессий Международной организации гражданской обороны в Египте в прошлом году и рассказал о возможностях для сотрудничества между МЧС Азербайджана и египетскими государственными органами. Также были обсуждены перспективы совместной работы Академии МЧС и учебных заведений Египта по подготовке специалистов.

Посол Египта важность расширения сотрудничества между двумя странами в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выразил готовность поддерживать эти усилия.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Misir arasında fövqəladə hallarla bağlı müzakirələr aparılıb

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