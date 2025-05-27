Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в религиозной сфере

27 мая председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамин Мамедов встретился с генеральным секретарем Высшего совета по исламским делам Египта Мохаммедом Абдель Рахимом аль-Байуми.

27 мая председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамин Мамедов встретился с генеральным секретарем Высшего совета по исламским делам Египта Мохаммедом Абдель Рахимом аль-Байуми.

Рамин Мамедов, говоря о мерах, принимаемых в Азербайджане для защиты мультикультурной среды и толерантности, а также о расширении межконфессионального диалога на международном уровне, подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Египтом строятся на принципах дружбы и партнерства.

Египетская сторона положительно оценила усилия Баку по достижению духовного единства, сосуществования, мира и взаимопонимания.

Собеседники также обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и важность взаимных визитов.