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Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в религиозной сфере

Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в религиозной сфере 27 мая председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамин Мамедов встретился с генеральным секретарем Высшего совета по исламским делам Египта Мохаммедом Абдель Рахимом аль-Байуми.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 19:36
Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в религиозной сфере

27 мая председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамин Мамедов встретился с генеральным секретарем Высшего совета по исламским делам Египта Мохаммедом Абдель Рахимом аль-Байуми.

Рамин Мамедов, говоря о мерах, принимаемых в Азербайджане для защиты мультикультурной среды и толерантности, а также о расширении межконфессионального диалога на международном уровне, подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Египтом строятся на принципах дружбы и партнерства.

Египетская сторона положительно оценила усилия Баку по достижению духовного единства, сосуществования, мира и взаимопонимания.

Собеседники также обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и важность взаимных визитов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Misir arasında dini sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub

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