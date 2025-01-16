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Азербайджан и Эфиопия провели 3-й раунд межмидовских политконсультаций

Азербайджан и Эфиопия провели 3-й раунд межмидовских политконсультаций В рамках визита в Эфиопию 15-16 января правительственной миссии Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым состоялся 3-й раунд межмидовских политических консультаций двух стран.
Внешняя политика
16 января 2025 г. 22:35
Азербайджан и Эфиопия провели 3-й раунд межмидовских политконсультаций

В рамках визита в Эфиопию 15-16 января правительственной миссии Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым состоялся 3-й раунд межмидовских политических консультаций двух стран.

Как сообщили Report в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, целью визита стало расширение двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

В ходе визита Я.Рафиев провел встречи с главой Офиса Кабмина Эфиопии Алемом Цехаем Паулосом, министром иностранных дел Гедионом Тимотеосом, министром торговли и региональной интеграции Кассахуном Гофе, министром сельского хозяйства Гирме Аменте, а также с руководителями Инвестиционной комиссии и Инвестхолдинга Эфиопии, ознакомился с промышленными парками и реализацией инфраструктурных проектов в стране.

На встречах было подчеркнуто, что обсуждения, проведенные во время приема президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым эфиопского коллеги Тайе Ацке-Селассие на Саммите лидеров COP29 в Баку, открыли новую страницу и определили дорожную карту для развития сотрудничества между двумя странами.

Также были обсуждены конкретные направления сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, сельского хозяйства, туризма, образования и других областях, достигнуты договоренности о создании соответствующей правовой базы и рабочих групп. Была подчеркнута необходимость организации взаимных торговых миссий и бизнес-форумов. С удовлетворением было отмечено, что центры обслуживания граждан в Эфиопии создаются именно на основе концепции ASAN xidmət - успешного проекта Азербайджана в этой области, и работа в этом направлении интенсивно продолжается.

В рамках визита также состоялся 3-й раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Эфиопии. Политконсультации возглавили с азербайджанской стороны замминистра Ялчын Рафиев, с эфиопской стороны - госминистр иностранных дел Месгану Арга. В ходе политических консультаций обсуждались вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также взаимодействия в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций.

В состав правительственной миссии вошли представители Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства Азербайджана, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, AZPROMO, Азербайджанского инвестиционного холдинга и SOCAR.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Efiopiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin 3-cü iclası keçirilib

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