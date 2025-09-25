Азербайджан и Доминикана отменили визы для дипломатов и официальных лиц
- 25 сентября, 2025
- 01:56
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе переговоров основное внимание было уделено укреплению политического диалога, увеличению торгового и туристического потока, а также изучению новых направлений сотрудничества.
На встрече была подчеркнута необходимость расширения взаимодействия в рамках международных организаций.
Министры подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики о взаимном освобождении от виз для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта".