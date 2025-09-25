Азербайджан и Доминикана отменили визы для дипломатов и официальных лиц

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе переговоров основное внимание было уделено укреплению политического диалога, увеличению торгового и туристического потока, а также изучению новых направлений сотрудничества.

На встрече была подчеркнута необходимость расширения взаимодействия в рамках международных организаций.

Министры подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики о взаимном освобождении от виз для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта".