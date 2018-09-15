Азербайджан и Чили отменили визовый режим для обладателей дипломатических паспортов

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов совершил визит в Чили.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном министерством иностранных дел Чили.
В ходе визита состоялась встреча Х.Халафова с заместителем министра иностранных дел Чили Каролиной Валдивией.
Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, провели политические консультации.
В конце встречи между внешнеполитическими ведомствами двух стран было подписано соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов.
Tural AsadiАвтор новости