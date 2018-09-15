 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Чили отменили визовый режим для обладателей дипломатических паспортов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов совершил визит в Чили.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном министерством иностранных дел Чили.

    В ходе визита состоялась встреча Х.Халафова с заместителем министра иностранных дел Чили Каролиной Валдивией.

    Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, провели политические консультации.

    В конце встречи между внешнеполитическими ведомствами двух стран было подписано соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi