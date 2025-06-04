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​​​​​​​Азербайджан и Черногория провели консульские консультации

​​​​​​​Азербайджан и Черногория провели консульские консультации В Баку состоялись консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 17:02
​​​​​​​Азербайджан и Черногория провели консульские консультации

В Баку состоялись консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, черногорскую - генеральный директор по консульским связям и сотрудничеству с диаспорой МИД Черногории Ивана Джуканович.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в консульской сфере, возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы, а также защиту прав и законных интересов граждан обеих стран. Особое внимание было уделено обмену опытом в области цифровизации консульских услуг и вопросам визовой политики.

Кроме того, были рассмотрены предложения по расширению сотрудничества в сферах правовой помощи, занятости, социальной защиты и туризма. Стороны выразили согласие по реализации необходимых шагов для углубления взаимодействия по ряду направлений.

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Версия на английском языке ​​​​​​​Azerbaijan, Montenegro hold consular consultations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Monteneqro arasında konsulluq məsləhətləşmələri aparılıb

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