Азербайджан и Черногория обсудили укрепление сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев встретился с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем.

Как передает Report, об этом говорится в аккаунте МИД Черногории в социальной сети "X".

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества, особенно в области энергетики, образования и туризма.