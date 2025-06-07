О нас

Азербайджан и Чехия провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

Азербайджан и Чехия провели очередной раунд межмидовских политконсультаций В чешской столице Праге состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Чехии.
Внешняя политика
7 июня 2025 г. 19:51
Азербайджан и Чехия провели очередной раунд межмидовских политконсультаций

В чешской столице Праге состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Чехии.

Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, чешскую - замглавы МИД Ян Марьян.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития политических отношений между двумя странами, была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов в рамках международных мероприятий с целью поощрения постоянного политического диалога.

В контексте экономического сотрудничества были обсуждены возможности увеличения двустороннего торгового оборота, а также реализации совместных проектов в таких областях, как энергетика, транспорт, высокие технологии. Была высоко оценена стратегическая роль Азербайджана в рамках важных транспортных проектов, инициатором и активным партнером которых является Баку, в том числе в рамках инициативы Среднего коридора.

В то же время было отмечено, что сотрудничество в сферах образования, культуры, туризма внесет важный вклад в укрепление связей между народами двух стран.

На встрече также была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и факторах, препятствующих этому процессу, шагах, предпринимаемых Баку для обеспечения устойчивого мира, а также о проблеме мин на освобожденных от оккупации территориях и крупномасштабных восстановительных работах, проводимых там.

В заключение стороны обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита Ф.Рзаев провел другие двусторонние встречи, а также принял участие в обсуждениях в формате круглого стола с представителями ведущих исследовательских и мозговых центров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çexiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Другие новости из категории

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и премьером Пакистана
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и премьером Пакистана
7 июня 2025 г. 14:57
Телеканал Euronews подготовил сюжет о прошедшей в Баку конференции по борьбе с исламофобией
Телеканал Euronews подготовил сюжет о прошедшей в Баку конференции по борьбе с исламофобией
7 июня 2025 г. 11:07
МИД Азербайджана поздравил Швецию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Швецию с Национальным праздником
6 июня 2025 г. 16:22
Евросоюз выразил поддержку МУС на фоне санкций США
Евросоюз выразил поддержку МУС на фоне санкций США
6 июня 2025 г. 13:57
СМИ: В Мьянме арестовали шестилетнюю девочку по делу об убийстве генерала
СМИ: В Мьянме арестовали шестилетнюю девочку по делу об убийстве генерала
6 июня 2025 г. 12:11
Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства
Аллахшукюр Пашазаде: Встречаться с Гарегином II считаю ниже своего достоинства
6 июня 2025 г. 09:58
Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который пройдет в Азербайджане
Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который пройдет в Азербайджане
5 июня 2025 г. 20:14
Азербайджан и Россия обсудили двусторонние отношения
ФотоАзербайджан и Россия обсудили двусторонние отношения
5 июня 2025 г. 19:38
Победа Азербайджана на выборах в UNWTO и подоплека неизбрания Армении
Победа Азербайджана на выборах в UNWTO и подоплека неизбрания Армении
5 июня 2025 г. 19:36
Азербайджан в очередной раз избран членом Исполнительного совета ЮНВТО
Азербайджан в очередной раз избран членом Исполнительного совета ЮНВТО
5 июня 2025 г. 19:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi