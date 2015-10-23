В Университете АДА состоялась конференция, посвященная 70-летию ООН

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялась конференция "Азербайджан и цели устойчивого развития", посвященная 70-летию создания ООН.

Как сообщает Report, на мероприятии принимали участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъяров, представители азербайджанской общественности, депутаты, послы зарубежных стран.

Выступивший вначале ректор АДА, заместитель министра иностранных дел Хафиз Пашаев рассказал о мероприятиях ООН, которые были проведены в Университете.

Затем с речами выступили глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, резидент-координатор ООН Антониус Брук и заместитель регионального директора ПРООН по странам Европы и СНГ Оливье Адам.

Резидент-координатор ООН А.Брук напомнил, что Азербайджан вступил в ООН в марте 1992 года, в период, когда страна переживала тяжелые моменты. Он отметил, что вначале ООН оказывало помощь стране в решении проблем с беженцами и вынужденными переселенцами.

"Однако с обретением стабильности и экономического развития Азербайджана функции офиса ООН изменились. Организация поддерживала развитие страны и увеличение стандартов жизни людей", - отметил резидент-координатор.

Также на мероприятии была представлена марка, посвященная 70-летию ООН и документальный фильм об этой организации.