Азербайджан и Буркина-Фасо обсудили развитие сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с буркинийским коллегой Карамоко Жан-Мари Траором.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении азербайджанского МИД в социальной сети "Х".



"Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Карамоко Жан-Мари Траором на полях Дипломатического форума в Анталье. Главы ведомств выразили уверенность и готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества", - говорится в сообщении.