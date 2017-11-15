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    Азербайджан и Бразилия подписали меморандум о взаимопонимании

    В ходе встречи министры обсудили перспективы развития двухсторонних отношений

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Бразилия подписали Меморандум о взаимопонимании о проведении тренингов между дипакадемиями двух стран.

    Как сообщает Report, документ был подписан по итогам встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова  и находящегося с визитом в Баку главой МИД Бразилии Алоизиу Нунесом Феррейрой.

    В ходе встречи главы МИД обсудили перспективы развития двухсторонних отношений Азербайджана и Бразилии, а также ряд наиболее актуальных вопросов международной и региональной повестки. 

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