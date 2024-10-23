Азербайджан и Бразилия обсудили вопросы многостороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилия Мауро Виейрой в рамках саммита БРИКС, проходящего в Казани.

23 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Саммита БРИКС в Казани встретился с главой МИД Федеративной Республики Бразилия Мауро Виейрой.

Как передает Report со ссылкой на Управление пресс-службы МИД, на встрече были обсуждены направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией, а также вопросы, связанные с подготовкой к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Отмечалась важность увеличения взаимных визитов и контактов в деле дальнейшего развития политического диалога между двумя странами.

Было доведено до внимания, что политические консультации, проводимые между нашими странами, являются плодотворными с точки зрения обсуждения возможностей сотрудничества.

Подчеркивалось, что существующий товарооборот между Азербайджаном и Бразилией не соответствует приоритетам по дальнейшему углублению сотрудничества, в частности, отмечена важность использования имеющихся возможностей для развития торгово-экономических связей.

Подробно проинформировав о переговорном процессе, проводимом в рамках COP29, выдвинутых инициативах и приоритетах председательства, а также состоянии подготовительной работы, Джейхун Байрамов подчеркнул значение сотрудничества в формате Тройки председателей COP для обеспечения непрерывности процесса. Была выражена надежда на достижение значительного прогресса в деле привлечения финансовых средств к борьбе с изменением климата, что является одним из главных приоритетов нашего председательства в COP29.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.