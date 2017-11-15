Азербайджан и Бразилия намерены развивать экономические связи

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Бразилия намерены укреплять политические и экономические связи.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с находящимся с визитом в Баку главой МИД Бразилии Алоизиу Нунесом Феррейрой.

Глава МИД Азербайджана заявил, что стороны договорились расширять отношения, а также товарооборот между странами.

Он проинформировал бразильского коллегу о текущей ситуации вокруг мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что "резолюции Совбеза ООН до сих пор не выполняются, что является большой проблемой".

Глава МИД Азербайджана напомнил, что АЗАЛ купил cамолеты Embraer, отметив, что Азербайджан готов продолжать сотрудничество с Бразилией в этом направлении.

В свою очередь глава МИД Бразилии также отметил заинтересованность страны в наращивании экономического сотрудничества с Азербайджаном, участии в инвестиционных проектах в этой стране.

"Азербайджану есть что предложить Бразилии, в том числе в сфере нефти и газа. Бразилия заинтересована во взаимном экспорте-импорте с Азербайджаном", - заявил Алоизиу Нунес Феррейра.