Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан и Боливия подписали соглашение об отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Как сообщает Report, соглашение подписали в Баку министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и находящийся с визитом в Азербайджане глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.

До церемонии подписания оба министра провели встречу один на один и в расширенном составе. Были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, синхронизация позиций двух стран по различным вопросам на международной арене, а также региональные и мировые вопросы.