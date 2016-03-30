Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Возможности для углубления сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном в энергетической сфере обсуждены в ходе встречи министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой и посла Азербайджана в этой стране Наргиз Гурбановой, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Болгарии.

В ходе встречи посол Н.Гурбанова выразила заинтересованность своей страны в развитии проектов, связанных с Южным газовым коридором.

Министр Т.Петкова в свою очередь проинформировала гостью о ходе реализации энергетических проектов в Болгарии и проекте правительства страны о постройке хаба на болгарской территории.

В ходе встречи были также обсуждены удобные для обеих сторон сроки проведения заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Болгария.