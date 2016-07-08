Азербайджан и Болгария обсудили пути наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Болгарии Даниела Танева встретилась с послом Азербайджана Наргиз Гурбановой.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили возможности для сотрудничества и обмена опытом в области сельского хозяйства и торговли сельскохозяйственной продукцией.

Н.Гурбанова сообщила, что сельское хозяйство является важным сектором в Азербайджане. Она отметила интерес к обмену опытом в области производства зерна.

Болгарский министр подчеркнула, что диверсификация источников энергии имеет важное значение для болгарского сельского хозяйства, и это может снизить стоимость производства сельскохозяйственной продукции и сделать ее более конкурентоспособной на рынке.

Стороны также обсудили пути поддержки фермерства в обеих странах.