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    Азербайджан и Болгария обсудили пути наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства

    Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Болгарии встретилась с послом Азербайджана

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Болгарии Даниела Танева встретилась с послом Азербайджана Наргиз Гурбановой.

    Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудили возможности для сотрудничества и обмена опытом в области сельского хозяйства и торговли сельскохозяйственной продукцией.

    Н.Гурбанова сообщила, что сельское хозяйство является важным сектором в Азербайджане. Она отметила интерес к обмену опытом в области производства зерна.

    Болгарский министр подчеркнула, что диверсификация источников энергии имеет важное значение для болгарского сельского хозяйства, и это может снизить стоимость производства сельскохозяйственной продукции и сделать ее более конкурентоспособной на рынке.

    Стороны также обсудили пути поддержки фермерства в обеих странах.

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