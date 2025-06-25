Жан-Пьер: Азербайджан и БИГ играют особую роль в освобождении народов от колониального наследия

Роль Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ) в деле деколонизации имеет особое значение для народов, стремящихся к освобождению от колониального наследия.

Роль Азербайджана и Бакинской инициативной группы (БИГ) в деле деколонизации имеет особое значение для народов, стремящихся к освобождению от колониального наследия.

Как сообщает Report, об этом секретарь Международного фронта деколонизации Гваделупы Жозе Мартен Жан-Пьер заявил журналистами в кулуарах международной конференции “К деколонизации Гваделупы: Вызовы и перспективы”, проходящей в Баку.

"Чтобы достичь нашу основную цель- выхода из французского колониального мира — мы сотрудничаем со всеми свободолюбивыми народами, которые могут нам в этом помочь. Азербайджан и Бакинская инициативная группа стали нашими ключевыми партнерами на этом пути", - отметил он.

По его словам, на протяжении истории Франция стремилась скрывать правду о своей колониальной политике и сохранять контроль над ситуацией, ограничивая международную осведомленность о происходящем на ее заморских территориях.

"Многие события, которые мы пережили, оставались скрытыми от мирового сообщества. Это часть колониальной стратегии — удерживать все под контролем и не допускать международного внимания", - сказал Жан-Пьер.