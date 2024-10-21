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Азербайджан и Бельгия провели межмидовские политические консультации

Азербайджан и Бельгия провели межмидовские политические консультации Министерства иностранных дел Азербайджана и Бельгии провели в Баку очередной раунд политических консультаций.
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 18:30
Азербайджан и Бельгия провели межмидовские политические консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Бельгии провели в Баку очередной раунд политических консультаций.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, бельгийскую – генеральный директор по двусторонним отношениям МИД этой страны Йерун Куреман.

Во время консультаций обсуждались политические связи между Азербайджаном и Бельгией, подчеркнута важность увеличения товарооборота, использования возможностей сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, высоких технологий, а также стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе и с участием Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и обсудили подготовку к конференции COP29, которую Азербайджан примет в ноябре этого года, и региональные вопросы.

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Версия на английском языке MFAs of Azerbaijan and Belgium hold political consultations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belçika arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti iclası keçirilib

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