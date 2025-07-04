О нас

Азербайджан и Бельгия обсудили возможности организации учебных программ по подготовке собак-саперов

Азербайджан и Бельгия обсудили возможности организации учебных программ по подготовке собак-саперов 12:49
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 13:08
Азербайджан и Бельгия обсудили возможности организации учебных программ по подготовке собак-саперов

Перспективы сотрудничества между Баку и Брюсселем в сфере борьбы с минной угрозой обсудил председатель Правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов с послом Бельгии в Баку Жюльеном де Фрепоном.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, в ходе встречи дипломат был проинформирован о ходе гуманитарной деятельности по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества между двумя странами в сфере борьбы с минной угрозой, организации учебных программ и обмена опытом по подготовке минно-розыскных собак, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Belgian ambassador, ANAMA chief mull mine detection dog training programs
Версия на азербайджанском языке Belçika səfiri ANAMA-da olub, minaaxtaran itlər üzrə təlim proqramları müzakirə edilib

Экслюзивные новости

Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi