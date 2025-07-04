Азербайджан и Бельгия обсудили возможности организации учебных программ по подготовке собак-саперов

12:49

Перспективы сотрудничества между Баку и Брюсселем в сфере борьбы с минной угрозой обсудил председатель Правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов с послом Бельгии в Баку Жюльеном де Фрепоном.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, в ходе встречи дипломат был проинформирован о ходе гуманитарной деятельности по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества между двумя странами в сфере борьбы с минной угрозой, организации учебных программ и обмена опытом по подготовке минно-розыскных собак, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации.