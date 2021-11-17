Азербайджан и Беларусь укрепляют сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Азербайджаном в борьбе с киберпреступностью и профилактикой киберпреступлений.

Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Азербайджаном в борьбе с киберпреступностью и профилактикой киберпреступлений.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

"Сейчас преступность приобретает международный характер, в первую очередь, нас волнует киберпреступность - преступность в сфере высоких технологий, которая не знает границ. Именно в этом направлении мы будем сотрудничать и будем развивать наше дальнейшее взаимодействие", - заявил Д. Гора.

По его словам, есть перспективы укрепления сотрудничества как в целом с Генеральной прокуратурой Азербайджана, так и по направлению расследования конкретных уголовных дел.