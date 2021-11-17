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Азербайджан и Беларусь укрепляют сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Азербайджан и Беларусь укрепляют сотрудничество в борьбе с киберпреступностью Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Азербайджаном в борьбе с киберпреступностью и профилактикой киберпреступлений.
Внешняя политика
17 ноября 2021 г. 11:38
Азербайджан и Беларусь укрепляют сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Азербайджаном в борьбе с киберпреступностью и профилактикой киберпреступлений.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

"Сейчас преступность приобретает международный характер, в первую очередь, нас волнует киберпреступность - преступность в сфере высоких технологий, которая не знает границ. Именно в этом направлении мы будем сотрудничать и будем развивать наше дальнейшее взаимодействие", - заявил Д. Гора.

По его словам, есть перспективы укрепления сотрудничества как в целом с Генеральной прокуратурой Азербайджана, так и по направлению расследования конкретных уголовных дел.

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Версия на азербайджанском языке Belarus Azərbaycan ilə kibercinayətkarlıqla mübarizədə əməkdaşlığı möhkəmləndirir
Версия на английском языке Azerbaijan, Belarus eye strengthening cooperation in fighting cybercrime

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