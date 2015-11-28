Азербайджан и Беларусь подписали ряд документов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По окончании встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов.

Как сообщает Report, совместную декларацию Президента Азербайджанской Республики и Президента Республики Беларусь подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

"Договор о социально-экономическом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь до 2025 года" подписали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко.

"Протокол о сотрудничестве в области обязательного государственного социального страхования между Государственным фондом социальной защиты Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь" подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Марианна Щёткина.

"Соглашение о сотрудничестве между Национальной Академией Наук Азербайджана, Фондом развития науки при Президенте Азербайджанской Республики и Национальной Академией Наук Беларуси, Фондом фундаментальных исследований Республики Беларусь" подписали президент Национальной Академии Наук Азербайджанской Республики Акиф Ализаде и председатель Президиума Национальной Академии Наук Республики Беларусь Владимир Гусаков.

После подписания документов Указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и председатель Наблюдательного совета Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Фаталиев за значительный личный вклад в укрепление и развитие торгово-экономических связей между Азербайджаном и Беларусью были награждены орденом Почета Республики Беларусь.