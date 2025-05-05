Азербайджан и Беларусь подписали меморандум по поставкам тракторной техники

Азербайджан и Беларусь подписали меморандум по поставкам тракторной техники

Меморандум о развитии сотрудничества в области поставок тракторной техники подписан 5 мая в рамках расширенной встречи премьер-министров Азербайджана и Беларуси Али Асадова и Александра Турчина.

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Меморандум о развитии сотрудничества в области поставок тракторной техники подписан 5 мая в рамках расширенной встречи премьер-министров Азербайджана и Беларуси Али Асадова и Александра Турчина. Как сообщает Report, документ подписали председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев и генеральный директор Минского тракторного завода Сергей Авраменко. Кроме того, Гянджинский автомобильный завод и Минский автомобильный завод заключили контракт на поставку комплектов коммунальных машин. Документ подписали Ханлар Фатиев и генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan, Belarus ink memo on development of cooperation in tractor supplies