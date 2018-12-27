Посол: Азербайджан и Беларусь активно поддерживают друг друга на международной арене

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/ed26c01e5ec7d9ce493257f5a5c64832/a7950f84-661b-41d4-bfce-490bd0ac7169_292.jpg

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 2018 год стал насыщенным для двусторонних отношений Азербайджана и Беларуси.

Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

"В этом году наши страны отпраздновали 25-летие установления дипломатических отношений. Напомню, что Беларусь в этом году посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который провел встречу с президентом Александром Лукашенко. Визит был насыщенный и предметный. В очередной раз стороны подтвердили уровень стратегического партнерства между странами", - заявил Г. Ахрамович.

По его словам, в ходе визита было подписано порядка 10 документов, которые определяют направление взаимодействия между Азербайджаном и Беларусью.

Дипломат указал, что в 2018 году было совершено около 30 двусторонних визитов высокого уровня. "Мы продолжаем наращивать межпарламентские отношения", -добавил посол.

Г.Ахрамович подчеркнул, что Азербайджан и Беларусь активно поддерживали друг друга на международной арене в 2018 году.

"Дружеская поддержка и понимание Азербайджана для Беларуси крайне важны, за что мы благодарны азербайджанской стороне", - добавил посол.