Азербайджан и Беларусь планируют подписание ряда двусторонних документов

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Ожидается визит президента Азербайджана в Беларусь в первой половине этого года. Как сообщает Report об этом журналистам заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

"В этом году отмечается 25-летие установления дипотношений Азербайджана и Беларуси в связи с этом ожидается визит президента в Беларусь в первой половине года", - заявил посол, отметив, что предварительно визит запланирован на май-июнь.

По словам посла, в ходе визита ожидается подписание около 7-10 двусторонних документов, в таких сферах как, промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии и сотрудничество между биржами.