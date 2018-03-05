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    Азербайджан и Беларусь планируют подписание ряда двусторонних документов

    Посол: Ожидается визит президента Азербайджана в Беларусь в первой половине года© Report

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Ожидается визит президента Азербайджана в Беларусь в первой половине этого года. Как сообщает Report об этом журналистам заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

    "В этом году отмечается 25-летие  установления дипотношений Азербайджана и Беларуси в связи с этом ожидается визит президента  в Беларусь в первой половине года", - заявил посол, отметив, что предварительно визит запланирован  на май-июнь.

    По словам посла, в ходе визита ожидается подписание около  7-10  двусторонних документов, в таких сферах как, промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии и сотрудничество между биржами. 

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