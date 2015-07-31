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    Азербайджан и Беларусь обсудили совместные проекты в сфере промышленной кооперации

    Первый заместитель премьер-министра Азербайджана встретился с послом Беларуси в Азербайджане

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов встретился с послом Беларуси в Азербайджане Николаем Пацкевичем в связи с завершением дипломатической миссии.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел Беларуси, стороны обсудили реализацию решений по итогам состоявшегося в марте 2015 года заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросы, связанные с совместными проектами в сфере промышленной кооперации.

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