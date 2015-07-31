Азербайджан и Беларусь обсудили совместные проекты в сфере промышленной кооперации

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов встретился с послом Беларуси в Азербайджане Николаем Пацкевичем в связи с завершением дипломатической миссии.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел Беларуси, стороны обсудили реализацию решений по итогам состоявшегося в марте 2015 года заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также вопросы, связанные с совместными проектами в сфере промышленной кооперации.