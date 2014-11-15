Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича с первым заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от азербайджанской стороны Ягубом Эюбовым. Как сообщает Report со ссылкой на МИД Беларуси, в ходе встречи 14 ноября стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ход реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, строительства, а также другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Были намечены конкретные шаги по подготовке к предстоящему заседанию азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.