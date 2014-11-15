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    Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку&nbsp;состоялась встреча посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича с первым заместит...

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича с первым заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от азербайджанской стороны Ягубом Эюбовым. Как сообщает Report со ссылкой на МИД Беларуси, в ходе встречи 14 ноября стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ход реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, строительства, а также другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Были намечены конкретные шаги по подготовке к предстоящему заседанию азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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