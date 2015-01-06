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    Азербайджан и Беларусь обсудили ход реализации совместных экономических проектов

    Посол Беларуси провел встречу с министром экономики и промышленности Азербайджана

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич провел встречу с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси, в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между странами, ход реализации совместных проектов в отраслях экономики и промышленности, а также другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

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