Азербайджан и Беларусь обсудили ход реализации совместных экономических проектов

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич провел встречу с министром экономики и промышленности Азербайджана Шахином Мустафаевым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси, в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между странами, ход реализации совместных проектов в отраслях экономики и промышленности, а также другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.