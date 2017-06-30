Посол Азербайджана и зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Состоялась встреча заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслава Пирштука с послом Азербайджана в Минске Лятифом Гандиловым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Палаты представителей, Б.Пирштук особо отметил достойный вклад посольства Азербайджана в дело развития белорусско-азербайджанских отношений, а также выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между двумя странами выйдут на новый качественный уровень.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия сторон не только в двустороннем формате, но и в международных организациях, где Беларусь и Азербайджан регулярно оказывают поддержку друг другу.

Также на встрече были обсуждены направления совместной работы в рамках проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ с 5 по 9 июля 2017 года в Минске. Стороны договорились оказывать взаимную поддержку по всем вопросам повестки дня.