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    Посол Азербайджана и зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

    Пирштук особо отметил достойный вклад посольства Азербайджана в дело развития белорусско-азербайджанских отношений

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Состоялась встреча заместителя председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслава Пирштука с послом Азербайджана в Минске Лятифом Гандиловым.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Палаты представителей, Б.Пирштук особо отметил достойный вклад посольства Азербайджана в дело развития белорусско-азербайджанских отношений, а также выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между двумя странами выйдут на новый качественный уровень.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия сторон не только в двустороннем формате, но и в международных организациях, где Беларусь и Азербайджан регулярно оказывают поддержку друг другу.

    Также на встрече были обсуждены направления совместной работы в рамках проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ с 5 по 9 июля 2017 года в Минске. Стороны договорились оказывать взаимную поддержку по всем вопросам повестки дня.

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